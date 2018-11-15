Германия требует от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии призвало закрыть украинский сайт «Миротворец», в базу которого попал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», – цитирует пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства газета Die Zeit.

На прошлой неделе в базу «Миротворца» был внесен бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В частности, его обвинили в «покушении на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Экс-канцлер заявил журналистам немецкого издания Aachener Nachrichten, что Европа не сможет обойтись без России, а Россия без Крыма, независимо от того, кто является президентом РФ. Шредер убежден, что российская принадлежность Крыма – это реальность, которую придется рано или поздно признать мировому сообществу.

Сайт «Миротворец» публикует персональные данные лиц, которых в Киеве считают врагами Украины. В базу не раз попадали иностранные граждане, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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