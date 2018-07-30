Медведев запустил в Крыму «Комету»

В Крыму запускают скоростное пассажирское сообщение по морю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую морскую прогулку на новом теплоходе на подводных крыльях «Комета 120М» совершил премьер-министр России Дмитрий Медведев в компании главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора города Дмитрия Овсянникова. «Комета» пронесла их по Севастопольской бухте.

Коммерческие рейсы пассажирского судна по маршруту Севастополь-Ялта начнутся с 1-го августа текущего года. «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров в двух салонах. Экипаж 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).

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Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 30.07.18

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