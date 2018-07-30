Медведева встречают: управление по работе с обращениями граждан забаррикадировалось от севастопольцев

Севастопольское управление по работе с обращениями граждан в день визита российского премьера устроило себе выходной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десятки горожан, в том числе и преклонного возраста, были вынуждены «поцеловать» запертую дверь ведомства и отправиться домой, так как, несмотря на штатное расписание, управление сегодня не работает.

Позже выяснилось: приемная закрыта по указу директора департамента общественной безопасности Владимира Татарчука. По всей видимости, госслужащий посчитал горожан угрозой для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который прибыл в Севастополь с рабочим визитом.

«Я поцеловала дверь, увидела объявление, информирующее, что по техническим причинам управление не работает. Пока я пыталась выяснить, что и как, пришли еще люди – пенсионеры с палочками и на костылях. После к нам все же вышла охрана. Оказалось, что это распоряжение Татарчука. Какое отношение общественная приемная имеет к безопасности Медведева непонятно?», – рассказала РИА «Новый День» председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова. «Такого не было никогда: то Татарчук севастопольцев майданом называл, а позавчера и вовсе публично заявил, что некоторых людей надо не пустить в правительство», – негодует Дронова и добавляет запертая дверь – «очередной плевок в лицо севастопольцам».

В социальных сетях местные жители отмечают, что накануне, в День ВМФ, в городе произошел очередной казус – часть Севастополя осталась без воды.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 30.07.18

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