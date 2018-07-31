В Крыму дружинников меняют на бухгалтеров

Совмин Крыма издал распоряжение, которым заменяет часть дружинников-ополченцев бухгалтерами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году крымская самооборона сыграла заметную роль в событиях Крымской весны. После формирования новых органов власти Крыма ее бывший командир Михаил Шеремет стал первым вице-премьером Крыма. Общественная организация получила другой статус, превратившись в ГКУ «Крымский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым» и вошла в состав Службы по мобилизационной работе при правительстве республики.

Штаб получил помещение рядом с Совмином Крыма, транспорт, обмундирование, инвентарь и финансирование – за 2017 год заработная плата ополченцев составила 179 млн 749 тыс руб. Штабу отдали два здания на территории военного городка на окраине Симферополя, пообещав оплатить их ремонт, выделив на это 36,3 млн рублей.

В нескольких метрах от штаба установили величественный памятник ополченцам всех времен, точнее – Крымской и Великой Отечественной войн и Крымской весны.

Однако после перемещения Михаила Шеремета в Москву – он стал депутатом Госдумы – ополчению стало уделяться заметно меньше внимания, а в последнее время контекст, в котором оно упоминается, может навести на мысли о его скором упразднении.

Месяц поступило распоряжение отдать 41 металлодетектор, принадлежащий штабу Народного ополчения – народной дружины спортивным учреждениям республики. Для ремонта зданий военного городка не нашлось подрядчиков. Признан несостоявшимся аукцион по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

На днях опубликовано новое распоряжение Совмина Крыма: за счет уменьшения штатной численности Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский Республиканский штаб народного ополчения ГКУ РК» в Крыму будет сформирован ГКУ РК «Центр бухгалтерского учета». Служба по мобилизационной работе РК должна представить министерству финансов Крыма предложения о сокращении расходов на содержание штаба ополчения.

Похоже, что покупка 246 пар хромовых ботинок (берцев) по 3 тыс рублей за пару может оказаться последним подарком ополченцам.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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