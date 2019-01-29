От крымского ополчения останется 100 пар берцев

Совмин Крыма издал очередное распоряжение, которым лишает дружинников-ополченцев значительной доли имущества. Полк ужали до сотни, дружинников сменили на бухгалтеров.

Как сообщал «Новый День», в 2014 году крымская самооборона сыграла заметную роль в событиях Крымской весны. После формирования новых органов власти Крыма ее бывший командир Михаил Шеремет стал первым вице-премьером республики.

Общественная организация получила другой статус, превратившись в ГКУ «Крымский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым» и вошла в состав Службы по мобилизационной работе при правительстве республики.

Штаб получил помещение рядом с Совмином Крыма, транспорт, обмундирование, инвентарь и финансирование.

В неоднозначно воспринятом процессе национализации (суды идут до сих пор, разборки дошли до Госдумы), проведенном правительством Сергея Аксенова, ополченцы принимали активное участие. Особенное впечатление их натиск произвел на сотрудников керченского завода «Залив» и крупнейшего южнобережного санатория «Мисхор».

Штабу отдали два здания на территории военного городка на окраине Симферополя. За 2017 год заработная плата ополченцев составила 179 млн 749 тыс руб.

В нескольких метрах от штаба и Совмина установили величественный памятник ополченцам всех времен, точнее – Крымской и Великой Отечественной войн и Крымской весны.

Однако после перемещения Михаила Шеремета в Москву – он стал депутатом Госдумы – ополчение стало заметно менее влиятельной структурой, а в последнее время контекст, в котором оно упоминается, может навести на мысли о его скором упразднении.

Имущество, закрепленное за штабом Народного ополчения – народной дружины порциями стали передавать другим организациям. Спортивным структурам отдали и центральное помещение, и 41 металлодетектор. Грузовики уехали в лесную службу.

В июле 2018 года вышло распоряжение главы Совмина Крыма Сергея Аксёнова. За счет уменьшения штатной численности штаба народного ополчения сформировано ГКУ РК «Центр бухгалтерского учета». Службу по мобилизационной работе РК обязали представить Министерству финансов Крыма предложения о сокращении расходов на содержание Штаба ополчения.

На днях распоряжением Совмина из оперативного управления Штаба ополчения изъяли еще шесть автомобилей (легковые и УАЗ) и квадроцикл.

С просьбой прокомментировать перемену отношения к ополченцам «Новый День» обратился к депутату Госсовета Крыма Сергею Шувайникову. С его слов стало понятно, что в парламенте этот вопрос не обсуждался: «Это внутреннее дело премьера Аксенова…». Но, депутат предположил, что возможно, функции, которые выполняло ополчение, постепенно передаются казачеству.

Первое, что услышал корреспондент «Нового Дня» в беседе с командиром полка народного ополчения-народной дружины Крыма Сергеем Димовым – бодрое утверждение о том, что «слухи о ликвидации полка сильно преувеличены».

По словам Димова, в Штабе полка «происходит оптимизация: передавая технику, мы избавляемся от непрофильных активов».

Численность полка составляла 500 человек, теперь – 385. В то же время ополченцам доверили охрану новых объектов: здание Госкомрегистра, автобазы Совмина. Они теперь дежурят возле трех водохранилищ – Изобильненского, снабжающего водой Алушту, Партизанского и Аянского (Симферополь).

Полк является «донором» кадров для МЧС – туда на службу перешли 75 человек.

От Димова стало известно, что на ополченцев рассчитывает правительство Крыма, создавая два государственных казенных учреждения – «Безопасность-город» и «Безопасность-регион».

Все это подталкивает к выводу, что Совмин ясно дает понять: в нынешнем формате Штаб полка народного ополчения изжил себя.

Последним аргументом в пользу такой догадки может служить тот факт, что в прошлом году для ополченцев купили 246 пар хромовых ботинок (берцев), а в этом объявили о закупке только 100 пар.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.01.19

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