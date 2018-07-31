В текущем году Крым ставит рекорды в туристической сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ход курортного сезона в Крыму и перспективы дальнейшего развития сферы обсуждались в рамках двусторонней встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой РК Сергеем Аксеновым.

С начала года республика приняла более 3 млн туристов, что на четверть выше уровня прошлого года. Прямые поступления от коллективных средств размещения в этом году в республиканский бюджет уже составляют 1 млрд 170 млн рублей, что в среднем на 26% больше, чем в прошлом году.

Из 750 коллективных средств размещения на сегодняшний день загружены практически все без исключения. Средняя загрузка оценивается в 80%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 60%. Приобретают популярность такие регионы как Черноморский и Ленинский районы, которые раньше не могли похвастаться большим турпотоком, сегодня же в этих районах загрузка средств размещения составляет 77% и 78% соответственно. В Феодосии, например, 95%. В Судаке – 91%.

Вместе с ростом турпотока расширяется культурная программа, отметил глава РК. Выросло количество событийных мероприятий: в Крыму проходит множество фестивалей, конкурсов. «Активно развивается автокемпинг, и, думаю, что с учетом ввода в эксплуатацию Крымского моста, туристы поедут более активно», – сказал Сергей Аксенов.

Кстати, по Крымскому мосту со дня открытия проехало в обе стороны более 1 миллиона 140 тысяч автотранспортных средств, в том числе почти 13 тысяч автобусов. Ставит рекорды и международный аэропорт «Симферополь» с его новым терминалом: пассажиропоток аэропорта превысил уже более 2,5 миллионов человек.

«Люди приезжают в Крым не только исходя из патриотических чувств, а просто потому, что любят Крым. Их сюда никто не гонит, – прокомментировал ситуацию Дмитрий Медведев. – Думаю, в дальнейшем мы увидим еще более значительные изменения, особенно учитывая, что строится железнодорожная ветка: она позволит решить целый ряд не менее важных задач, которые стоят перед полуостровом».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.07.18

Седан с номерами ДНР произвёл фурор в Мариуполе. / Крымчанин заподозрил в неверности и поджёг возлюбленную. / На Крым надвигается очередной шторм: ливни вновь обрушатся на полуостров. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»