Крым намерен побить рекорд по количеству туристов

Крым намерен побить собственный рекорд по количеству туристов. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как уже сообщал «Новый День», к концу июля Крым посетили более 3 млн туристов, что на четверть выше уровня прошлого года. Из 750 коллективных средств размещения на сегодняшний день загружены практически все. Средняя загрузка оценивается в 80%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 60%.

Наибольшие показатели зафиксированы в Феодосии – 95% и в Судаке – 91%. Большой приток туристов отмечают и отельеры: у многих забронировано практически все места даже на конец сезона.

«Думаю, что мы в этом году побьём четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины: там было больше 6 млн туристов», – цитирует Черняка RT.

Отмечается, что прирост обеспечен, в первую очередь, открытием Крымского моста. Число автомобилей, пересекших Керченский пролив посуху с момента открытия транспортного перехода приближается к 1,5 миллионам. Очередной суточный рекорд был поставлен в минувшее воскресенье, когда по мосту в обе стороны проехали 32 тысячи 406 автомобилей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.18

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