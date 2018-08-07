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NewDayNews.ru

Вторник, 7 августа 2018, 08:59 мск

Новости Крым

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Крым намерен побить рекорд по количеству туристов

Крым намерен побить собственный рекорд по количеству туристов. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как уже сообщал «Новый День», к концу июля Крым посетили более 3 млн туристов, что на четверть выше уровня прошлого года. Из 750 коллективных средств размещения на сегодняшний день загружены практически все. Средняя загрузка оценивается в 80%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 60%.

Наибольшие показатели зафиксированы в Феодосии – 95% и в Судаке – 91%. Большой приток туристов отмечают и отельеры: у многих забронировано практически все места даже на конец сезона.

«Думаю, что мы в этом году побьём четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины: там было больше 6 млн туристов», – цитирует Черняка RT.

Отмечается, что прирост обеспечен, в первую очередь, открытием Крымского моста. Число автомобилей, пересекших Керченский пролив посуху с момента открытия транспортного перехода приближается к 1,5 миллионам. Очередной суточный рекорд был поставлен в минувшее воскресенье, когда по мосту в обе стороны проехали 32 тысячи 406 автомобилей.

Симферополь, Лиана Макоба

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© 2018, РИА «Новый День»

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