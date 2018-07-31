На Украине приравняют к госизмене закупку продукции российских производителей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны «Незалежной» Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для тех украинцев, кто покупает товары и услуги в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Турчинов считает, что такие действия нужно приравнять к измене родине.

«Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию по измене... мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто покупает те вещи в России, которые могут быть сделаны в Украине», – цитируют главу СНБО украинские СМИ.

Поводом для столь резких заявлений стала информация о закупке в России партии наградных значков «Почетный железнодорожник», которую заказала госкомпания «Укрзализныця».

«Когда мы какие-то бляшки заказываем в России, то это просто позор!» – резюмировал Турчинов.

Как уже сообщал «Новый День», ранее стало известно, что в одном из подразделений украинской армии на юго-востоке страны появились изготовленные «по технологии старорусских оружейников» топоры из Нижнего Новгорода.

В целом, несмотря на антироссийскую политику украинских властей, товарооборот между странами увеличивается. По данным Федеральной таможенной службы январь-май 2018 года он составил 5,838 миллиардов долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 31.07.18

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