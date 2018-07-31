В Севастополе вирусный менингит, гуляющий в городе, выдают за ОРВИ

В правительстве Севастополя заявили, что информация о заражении вирусным менингитом у воспитанников детского сада №90 не подтвердилась.

Как сообщал «Новый День», в одной из групп дошкольного учреждения заболели сразу три воспитанника: мальчик и две девочки. Инфекция начала распространяться: воспитанница детского сада «поделилась» болезнью со своим братом и сестрой. Группу, в которой заразились дети, закрыли. Правда, родителей не стали пугать карантином, а просто сообщили, что на ремонт.

А вот, по версии севастопольских чиновников, воспитанники детского сада и их родственники всего на всего заразились острой респираторной вирусной инфекцией. Так, в местных СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-службу правительства о том, что менингит у заболевших не был выявлен, а дети выздоровели и уже выписались с диагнозом ОРВИ.

Однако в распоряжении «Нового Дня» есть четыре выписки из историй болезней. В строке диагноз указано: острый серозный менингит неуточненной этиологии.

«Уже по факту выписки из больницы родители заболевших серозным менингитом, а не ОРВИ, как это утверждает правительство, прислали доказательства и рассказали, как это было. Действия сотрудников детского сада вряд ли можно оценить как соответствующие закону. Группу 11 закрыли якобы «на ремонт», а остальных детей распределили по другим группам. Оценку этих фактов должны делать правоохранительные органы, а пресс-служба правительства Севастополя, прежде чем громко опровергать очевидные факты, должна обстоятельно проверять эту информацию», – рассказала РИА «Новый День» руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева. Стоит отметить, что ранее «Севастопольские мамы» уже обращались в прокуратуру о ненадлежащих с точки зрения СанПиН условиях пребывания детей в данном дошкольном учреждении. В частности, санитарные нормы запрещают «подстилочки» на земле в качестве мест отдыха маленьких детей, но в детском саду на участках не было скамеек, поэтому дети во время прогулок сидели именно на подстилках.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.07.18

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