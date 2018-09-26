Рекордный рост заболеваемости менингитом в Севастополе вызван молчанием и бездействием чиновников

Власти Севастополя признали рост заболеваемости менингитом среди детей, однако вводить карантин в образовательных учреждениях не намерены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники настаивают на том, что использование подобных мер предусмотрено в более критических ситуациях.

«Серозный менингит может вызываться различными вирусами, но в данное время речь идет об энтеровирусных инфекциях. При подобных инфекциях, в соответствии с санитарными правилами, закрытие школ не проводится. Только при осложнении эпидемиологической ситуации, когда регистрируется групповые очаги в школах и детских садах – в таком случае Роспотребнадзор будет принимать решение о закрытии. На сегодняшний день данных о групповых очагах заболеваемости нет», – приводит «РИА Новости» слова главного специалиста территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Заремы Исмаиловой.

Если в 2013 году в Севастополе было зафиксировано 60 заболевших менингитом, в 2014 – 70, в 2016 – 40, в 2017 – 100, то с начала 2018 года подтверждено уже 142 случая. В 115 из них – заболели дети, в основном в возрасте до 14 лет. В данный момент в инфекционной больнице с таким диагнозом находится 34 человека, среди которых 31 ребенок. По оценке медиков, они находятся в состоянии средней тяжести.

В управлении образования предполагают, что рост заболеваемости может быть связан с увеличением числа жителей города: «С 2013 года количество детей в наших школах увеличилось на 6 тысяч, в детских садах также на 6 тысяч человек», – сказала начальник управления образования Елена Богомолова.

Случаи заболевания серозным менингитом были подтверждены в 29 образовательных учреждениях города, в шести из них – было зарегистрировано по два случая.

«Гнойные менингиты, которые вызываются менингококком, протекают намного тяжелее. В этом году у нас зафиксировано два таких случая. Один ребенок маленький поступил к нам буквально в терминальном состоянии, мы боролись час сорок за его жизнь, но спасти его не удалось. Совсем недавно приехал ребеночек из Краснодарского края в возрасте год и шесть месяцев – тоже была менингококковая инфекция. Ребенок приехал с инфекционно-токсическим шоком третьей степени. К счастью, все закончилось замечательно. Он отлежал у нас в недавно организованном отделении реанимации и интенсивной терапии и выписан на участок – жив и здоров», – рассказала главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

Напомним, о вспышках менингита в Севастополе стало известно еще летом. Общественники забили тревогу, узнав о случае заболевания сразу нескольких дошкольников в одном из детских садов. Впоследствии в департаменте здравоохранения заявили о надуманном «для пиара диагнозе», чем вызвали возмущение местных жителей.

Руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева, ранее заявившая о том, что проблема с менингитом в городе упорно замалчивается, считает, что откровенность чиновников связана с невозможностью и дальше скрывать серьезный рост заболеваемости.

При этом она раскритиковала Роспотребнадзор и департамент здравоохранения, так как, по ее мнению, сотрудники ведомств после первых же выявленных летом случаев должны были провести мероприятия, направленные на снижение процента заболевших. Но вместо этого в департаменте заняли позицию отрицания проблемы.

Елена Голубева уверена, что на статистике заболеваемости отразилась критическая ситуация с канализационными очистными сооружениями: «Люди пребывают в полном неведении, считая, что купание в море во второй половине лета для них совершенно безопасно. В Севастополе нет очистных сооружений, в городе прямой сброс, возможно, слегка очищенных канализационных вод», – сказала в комментарии РИА «Новый День» общественница.

По ее словам, учитывая, что серозный менингит имеет вирусное происхождение, чиновникам перед началом учебного года надо было оповестить родителей о важности вакцинации. Она пояснила, что вакцина платная, но для родителей главным является своевременное получение информации, которая может помочь им определиться, принимать ли дополнительные меры для защиты своих детей.

«Из всей ситуации с менингитом в Севастополе следует один вывод – чиновникам, которые получают заработную плату за то, чтобы охранять здоровье граждан, свои функциональные обязанности не выполняют. Для них забота о здоровье маленьких детей стоит на пятнадцатом месте после заботы о своей репутации и сохранении должностей. В нашем городе заболевшие дети чиновникам не нужны», – резюмировала общественница.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.09.18

Летучий земснаряд: многомиллионный заказ на аренду судна для Донузлава отменён сразу после размещения. / Чехия вслед за Венгрией намерена раздавать паспорта украинским соотечественникам в Закарпатье. / Украина начала преследование главы УПЦ МП за отповедь константинопольским экзархам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»