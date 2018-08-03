Чиновники Севастополя: Родители «купили» детям менингит, чтобы попиариться

В Севастополе чиновники обвинили горожан, чьи дети заболели вирусным менингитом, в подлоге.

Как сообщал «Новый День», в одном из дошкольных учреждений заболели сразу три воспитанника: мальчик и две девочки. Одна из воспитанниц детского сада «поделилась» болезнью со своим братом и сестрой. Группу, в которой заразились дети, закрыли. Правда, родителей не стали пугать карантином, а просто сообщили, что на ремонт. После чиновники заявили, что менингит у заболевших не был выявлен, а дети выздоровели и уже выписались с диагнозом ОРВИ. Несмотря на выписки из историй болезней, в которых указано, что дети были госпитализированы с острым серозным менингитом, чиновники настаивают на том, что это выдумки.

Представители департамента здравоохранения города утверждают, что речь идет об ОРВИ и добавляют: менингит, указанный в выписках маленьких севастопольцев, – это купленный диагноз.

Попытки чиновников скрыть случаи заболевания и обвинения родителей в пиаре на болезнях детей разгневали местных жителей.

Как сообщила РИА «Новый День» руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева, поведение представителей городского департамента здравоохранения нельзя назвать адекватным. «Уважаемый начальник Горздрава, отрицая менингит у детей, заболевших менингитом, превзошёл сам себя. Ранее он замечал, что причина высокой детской смертность в Севастополе – это Бог дал и Бог взял. Теперь новый перл. По его словам, родители купили диагноз своему ребенку, радуются этому и пиарятся в телике», – негодует общественница.

И добавляет, что инфекционисты, знакомые с ситуацией, совершенно уверены: диагноз детям был поставлен правильно. Медиков также интересует вопрос: почему чиновники поставили под сомнение компетентность целого отделения инфекционной больницы.

«У меня просто нет слов! Позиция, которую продемонстрировали чиновники Горздрава, – это позиция морально нездоровых людей», – заключила общественница.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 03.08.18

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