Это катастрофа и эпидемия! Севастопольские власти признали вспышку менингита

Общественники заявляют: купаться в севастопольском море опасно, а чиновники молчат, чтобы не портить статистику и не распугать курортников.

Как сообщал «Новый День», в конце июля в одном из дошкольных учреждений заболели сразу три воспитанника: мальчик и две девочки. Одна из воспитанниц детского сада «поделилась» болезнью со своим братом и сестрой. Группу, в которой заразились дети, закрыли. Правда, родителей не стали пугать карантином, а просто сообщили, что на ремонт. После чиновники заявили, что менингит у заболевших не был выявлен, а дети выздоровели и уже выписались с диагнозом ОРВИ. Несмотря на выписки из историй болезней, в которых указано, что дети были госпитализированы с острым серозным менингитом, чиновники настаивали на том, что это выдумки.

Как передает корреспондент» РИА «Новый День», в настоящее время болезнь распространяется быстрыми темпами. По словам руководителя общественной организации «Севастопольские мамы» Елены Голубевой, на этой неделе еще у 20 детей был подтвержден диагноз «серозный менингит». И если ранее чиновники информацию о заболевании то скрывали, то пытались выдать инфекцию за типичное ОРВИ, то теперь департамент здравоохранения напоминает жителям Севастополя, что самолечение серозного менингита категорически запрещено.

Правда, причины распространения заболевания так и не называются. По данным департамента городского здравоохранения, практика прошлых лет показывает, что в год в Севастополе менингитом болеют порядка 50 человек. Пик разгула инфекции достигает максимума в летнее время.

«Мне удивительно, почему две недели назад господин Бахлыков (директор департамента здравоохранения – прим. НД) уверял всех, что менингита нет? А теперь горздрав все же дал информацию, что случаи заражения менингитом есть и их немало. Я считаю, что около 50 человек заболевших в сезон – это ужасающие показатели», – рассказала РИА «Новый День» Голубева. Она отмечает, что в Севастополе не проводятся санитарные мероприятия по недопущению распространения заболевания. «У меня очень большие вопросы: почему не принимают мер, не информируется население? Не берут никаких проб, не выясняют, как заразились дети, купались ли они в море», – негодует общественница. Она считает, что болезнь распространяется из-за грязной морской воды, а также из-за несоблюдения правил гигиены в детских учреждениях. «Давайте закрывать наши пляжи или говорить, что у нас здесь бактерии, а вы либо не купайтесь, либо купайтесь на свой страх и риск. Здесь ужаснейшая ситуация: государственные службы в желании хорошо выглядеть и не портить себе статистические показатели лгут и замалчивают. Признайте, что это так. Море грязное. Сообщите людям, как они должны действовать: можно им ходить на море или нет», – призывает горожанка.

В общественной организации «Наш Севастополь» также уверены, что чиновники намеренно «залегли на дно», чтобы не распугать курортников. «Мы уверены, что это катастрофа. Даже во времена Украины у нас брались пробы морской воды и закрывались пляжи, когда показатели были плохие. Это была абсолютно нормальная практика. А теперь пляжи не закрывают, чтобы не портить впечатления», – заявила РИА «Новый День» председатель организации Ольга Дронова, отметив: либо Роспотребназор не берет пробы, либо скрывает их показатели.

Как сообщила РИА «Новый День» глава Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская, пробы берутся регулярно. При этом она настаивает, что отклонений в показателях нет. «Серозный менингит могут вызывать разные агенты. У нас есть точки мониторинга морской воды на вирусные инфекции, в том числе на энтеровирусные, положительных находок там не было», – убеждает Пеньковская. Между тем, выяснить какой именно «агент» стал причиной вспышки опасного заболевания, так и не удалось.

Симферополь, Анастасия Зук

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