Минобороны просит 4 млрд рублей на реконструкцию военных захоронений

В Крыму появятся новые воинские мемориалы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году Минобороны планирует начать масштабную реконструкцию захоронений военнослужащих.

Программа рассчитана на 6 лет, привести в порядок собираются более 10 тысяч воинских захоронений. В 72 регионах предполагается создать новые мемориальные комплексы, в том числе 14 некрополей для погребения останков солдат и офицеров, найденных во время поисковых работ. Четыре новых воинских кладбища появятся в Крыму, сообщают «Известия».

Всего на мемориальные сооружения будут нанесены имена 222 тысяч 589 солдат и офицеров. На финансирование этой программы Минобороны просит 4,2 млрд рублей.

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 03.09.18

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