В Крыму львы заскочили в машину с туристами: история произошла в сафари-парке «Тайган».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на недавний инцидент, когда лев покусал туристку, в «Тайгане» продолжают пускать людей к животным. Есть даже специальный аттракцион, когда туристов возят в открытой машине по вольеру хищников. При этом не только туристам разрешено тискать львов, но животным можно делать с людьми, что им заблагорассудится. Так, в Интернете набирает популярность видео, на котором 2-лет лев подбегает к машине туристов, лезет в салон, выпихивает из-за руля водителя, а потом забирается на колени к ошарашенным туристам.

Как оказалось, это в сафари-парке в порядке вещей, так как чуть позже к тем же туристам в автомобиль заскочила львица Лола. «Только не грызи сидение», – говорят зверю сотрудники зоопарка. Львица тем временем складывает лапы на плечи хрупкой девушке и начинает вылизывать ей лицо и плечи. Остальные туристы друг за другом покинули автомобиль.

Львица же покидать машину не торопилась, высадить ее из салона удалось с трудом.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 03.09.18

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