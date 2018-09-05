Севастопольцы не могут оформить российское гражданство из-за чиновничьего произвола и вымогательства

Бюрократия, самоуправство и загруженность миграционных подразделений мешают десяткам жителей Севастополя получить российское гражданство и паспорта РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что суды подтверждают факты проживания севастопольцев в городе до 18 марта 2014 года, добиться от чиновников нужных документов получается далеко не всегда.

Из-за отсутствия паспортов РФ жители города сталкиваются с многочисленными проблемами: не могут оформить карты в банке, трудоустроиться или рассчитывать на социальную поддержку. Юристы рекомендуют горожанам обращаться в МФЦ, но сотрудники многофункциональных центров неохотно принимают заявления, а также заранее предупреждают о том, что от ФМС может прийти отказ.

«Мы нашли некое непонимание сотрудников многофункционального центра по поводу того, что же происходит. Они нам подсовывают приказы МВД, которые не являются законодательством», – сказал в эфире телеканала «НТС» руководитель Центра защиты прав граждан и юридической помощи жителям города Севастополя Антон Афанасьев.

В миграционной службе требуют проведение платной дополнительной проверки, которая может занять около месяца. Однако в Центре защиты прав граждан и юридической помощи жителям города Севастополя, который безвозмездно помогает севастопольцам добиться гражданства РФ, считают эту проверку навязанной и лишней.

Как уже сообщал «Новый День», постоянно проживающие на территории полуострова до 18 марта 2014 года жители Крыма были признаны гражданами РФ, за исключением тех, кто отказался от российского гражданства. Однако получили паспорта не все, доказывать проживание приходится в судах. Кроме того, по данным депутата Госдумы Павла Шперова, в 2017 году насчитывалось более трех тысяч крымчан, которые лишились российских документов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 05.09.18

Глава МИД Австрии: Россия – партнёр Европы, и пора это признать. / На восточном фронте переполох: Порошенко направил четыре мобильных морга для наступательной группировки в Мариуполе. / В Ялте неизвестные выкрасили реку в цвет знаменитого напитка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»