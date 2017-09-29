Коллегу и соратника Натальи Поклонской по Крымской весне лишили гражданства РФ и выселяют из Балаклавы

Заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова обвиняют в незаконном получении гражданства РФ.

Известно, что ранее госслужащий работал в генеральной прокуратуре Украины и был обвинителем по делу Юрия Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе проверки сотрудники севастопольской полиции признали российский паспорт Шкитова выданным незаконно и подлежащим изъятию. Правоохранители пришли к выводу, что госслужащий на самом деле не был зарегистрирован по адресу в Балаклаве, который он указал ФМС. По версии полицейских, ошибку допустили сотрудники, командированные в Крым из других регионов РФ, пишет «Политнавигатор».

Между тем, депутат Госдумы России Наталья Поклонская полагает, что Шкитова лишили гражданства из-за того, что в августе он по ее просьбе вынес предостережение о недопустимости трансляции трейлера фильма «Матильда» в кинотеатрах столицы Крыма в связи с нарушением законодательства о противодействии экстремистской деятельности и отсутствия на тот момент прокатного удостоверения.

«Реакция была мгновенная, и после публичных заявлений адвоката Учителя о необходимости наказать такого прокурора, руководство предложило ему написать рапорт об увольнении по собственному желанию. На что получили отказ. Тогда по месту получения российского гражданства этим прокурором его руководством было направлено требование о проверке законности получения им этого самого гражданства. Естественно, поднадзорный орган пошел на встречу и вынес решение о лишении полученного сразу же после референдума гражданства России», – сообщила на своей странице в ФейсбукеПоклонская и добавила, что таким образом, данный прокурор, который вместе с ней приехал из Киева для защиты Крыма от «бандеровцев», в отношении которого на Украине возбуждено уголовное дело за госизмену, оказался лицом без гражданства и на радость украинским спецслужбам и их пропаганде.

При этом на Украине Шкитов внесен в базу скандального сайта «Миротворец».

Отметим, что вместе с экс-зампрокурором уволены еще двое работников прокуратуры – также коллеги Поклонской.

Напомним, 8 августа после того как стало известно, что в кинотеатрах Симферополя снимают с показа трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда» адвокаты Учителя заявили, что заместитель прокурора Симферополя Шкитов, подписавший разосланное в учреждения культуры письмо, превысил должностные полномочия, и обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, а также – в случае выявления нарушений – принять меры по привлечению Шкитова к ответственности.

Симферополь, Анастасия Зук

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