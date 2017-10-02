Поклонская обвинила московского политика в гражданской «дедовщине» и пренебрежении к крымчанам – подключилась Комиссия по этике

Наталья Поклонская вновь оказалась «у всех на устах», вступив в словесную перепалку с коллегой по Госдуме, на этот раз от КПРФ, Александром Ющенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для дискуссии вновь стала позиция экс-прокурора Крыма относительно фильма Алексея Учителя «Матильда».

Депутат обвинил Поклонскую в том, что она пытается «научить жить огромную страну».

«Сегодня мы видим нетерпимость, нежелание слышать доводы. Сегодня Наталья, ведая или не ведая, превратилась в истину последней инстанции. Возложив на себя исключительность трактовки истории, она читает лекции о морали всем нам. Она стала известна всей стране (хотела ли она этого? Не знаю). Ее коллеги по Думе должны это слушать. Мало того, они должны как то реагировать и объяснятся, порой как бы оправдываясь», – написал парламентарий на своей странице в соцсети, добавив, что «право учить жить большую страну надо заслужить» и «пожить лет десять в той стране, в которой Вы не жили и которую Вы не знаете».

Парламентарий также не упустил случая напомнить Поклонской о ее провинциальном происхождении и образовании: «Вы выпускница филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории, где явно нет величайших профессоров истории и философии, а также специалистов по кинематографии».

Кроме того, Ющенко взял на себя смелость поставить бывшему работнику крымской прокуратуры диагноз – «майданный вирус».

«Переносчики этого вируса – бывшие граждане Украины – заразились в Киеве и теперь тянут эту заразу к нам. Пора бы хорошим врачам этим заняться», – написал однофамилец бывшего президента Незалежной.

Ющенко отметил также, что Поклонская как бывший работник прокуратуры имеет моральное право лишь на выяснение, как расходовались 25 миллионов долларов, выделенных на съемки фильма, и не было ли финансовых злоупотреблений.

Наталья Поклонская не замедлила ответить и обвинить коллегу-парламентария в гражданской «дедовщине», когда вновь прибывшие «духи» должны помалкивать и исполнять волю старших.

«Обидно за моих земляков из родных Крыма и Донбасса», – написала парламентарий. – «Ведь и они, по теории г-на Ющенко, тоже бывшие граждане Украины и тоже должны быть заражены тем самым «вирусом Майдана». Они тоже не жили в России и, очевидно, тоже должны помалкивать в «тряпочку», пока граждане «со стажем» будут учить их как «правильно» Родину любить», – указала она, не упустив случая вставить шпильку по поводу фамилии коммуниста.

По мнению Поклонской, «Ющенко лучше поехать на Украину, где с такими взглядами, а тем более, с такой фамилией, его примут с распростертыми объятиями».

Между тем, комиссия Госдумы по этике готова рассмотреть конфликт между Поклонской и депутатом, если поступит соответствующая жалоба.

Напомним, сам Александр Ющенко – выходец из Белоруссии, уроженец Гомельской области, депутат Госдумы (фракция КПРФ) от Башкирии с 4 декабря 2011 года. Является членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 02.10.17

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