Поклонскую взял под крыло Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, назвав ее защитником интересов россиян-патриотов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чеченский лидер рассыпался в комплиментах депутату Госдумы от Крыма на своем канале мессенджера Telegram и поддержал позицию Поклонской в отношении художественного фильма Алексея Учителя «Матильда».

«В своей борьбе она руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота, – Родину», – написал Кадыров, отметив, что «благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество».

По словам главы Чечни, парламентария травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию «те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу».

Напомним, что в Чечне прокат ленты о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской запретили.

Между тем, скандал вокруг «Матильды» вызвал череду слухов о возможном досрочном сложении Поклонской депутатских полномочий «по рекомендации» Кремля.

Тем не менее, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «глупостями».

В Госдуме также отказались преждевременно расставаться с Поклонской, отметив, что каждый имеет право на свое мнение.

Симферополь, Оксана Мурзина

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