В центре Ялты сильный ливень смыл женщину и несколько животных

В Ялте ливневым потоком смыло женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Пушкинской, в центре города. Из-за сильного дождя дороги Ялты оказались затоплены, и горожанку снесло мощным потоком воды. Видео произошедшего разместили местные жители в одной из социальных сетей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на помощь попавшей в беду женщине кинулись двое мужчин. При этом им самим с трудом удалось справиться с потоком и выстоять. Горожане утверждают, что женщина не пострадала, но потеряла обувь, а также сломался зонт.

По сведениям очевидцев, в бурном потоке воды также замечали различные ящики, зонты и даже стулья. Также сообщается о нескольких погибших кошках.

Из-за сильного дождя в море оказалось много мусора, по словам местных жителей, на набережной чувствовался запах канализации. Полностью оказался затоплен подземный переход, расположенный у бывшего кинотеатра «Спартак».

Обсуждая стихию в соцсетях, жители Ялты выразили опасение, что в случае повторения такого же сильного ливня, и при наличии открытых люков, может произойти та же трагедия, что и в Сочи, где семилетний мальчик погиб, угодив во время ливня в открытую ливневую канаву.

«практически – горная река»

Видео пользователя YouTube югялта.рф все о Крыме

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.09.18

Трагедия в Армянске – результат партнёрства Москвы с олигархом Фирташем. / Жителям Армянска отключают электричество из-за химического выброса. / Русло главной реки Симферополя наполнилось белой пеной – подозревают Армянск. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»