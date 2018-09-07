Апокалипсис в Феодосии: торнадо напугал горожан в подтопленных домах

Небывалая непогода, обрушившаяся на Крым, отметилась и в Феодосии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане стали свидетелями нечастого явления – в море у Феодосии возникло несколько смерчей. Торнадо сопровождался грозой, и жителям города удалось сделать эффектные снимки, на которых одновременно запечатлены молнии и смерч.

«Погодка в Крыму нынче отличная. Легкий сентябрьский ветерок колышет арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до 8 лет», – саркастически написал пользователь Instargam «feodoz», опубликовавший фотографии с торнадо. Жители города отмечают, что смерчи с молниями выглядели хоть и красиво, но пугающе, и «апокалиптически» напоминали о фильмах-катастрофах.

Сильный дождь затопил дороги Феодосии, горожане сообщали о периодических отключениях электроэнергии. По данным крымского главка МЧС, из-за сильного ливня в городе произошло подтопление 35 подворий и 14 домов, в которых проживают 123 человека – среди них 32 ребенка. Воду удалось откачать к 6 утра. Синоптики сообщили о выпадении трехмесячной нормы осадков в Феодосии за короткий промежуток времени.

Напомним, 6 сентября сильный ливень затопил и улицы Ялты. Образовавшийся в центре города мощный поток смыл женщину, которую спасли двое мужчин. В ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заявили о том, что в Ялте выпала двухмесячная норма осадков.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 07.09.18

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