Киев потребует от третьих стран выдачи всех лиц, «незаконно» посетивших Крым

На Украине объяснили причины введения уголовного наказания за «незаконное пересечение границы страны» жителями России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак объявил, что после принятия закона украинские чиновники будут требовать от других стран экстрадиции граждан РФ, посетивших Крым. Так как он является «украинской территорией», посещение которой запрещено без разрешения властей Украины.

Распространится это нововведение на тех, кто прибыл на полуостров не с территории Украины. Причем коснется это не только российских граждан, но и тех, кто, по мнению украинских чиновников, будет «действовать в интересах» России, приехав в Крым.

«Закон не имеет обратной силы, но после его введения, все кто будут пересекать границу между Россией и Крымом вне украинских пропускных пунктов, будут нарушителями украинского законодательства. И в любой момент Украина имеет право открыть уголовное производство за незаконное пересечение границы и обратиться к любой стране, куда такой человек заедет, для задержания и его выдачи Украине как нарушителя украинских законов. Поэтому, думаю, желающих из числа всяких артистов, дипломатов и прочих посетить Крым сильно уменьшится», – рассказал Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границ был принят Верховной радой в первом чтении 6 сентября. Среди авторов проекта – нардепы из числа членов партии президента Украины Петра Порошенко. По задумке депутатов, нарушителям будет грозить до 3 лет лишения свободы.

Киев, Леонид Маковецкий

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