Пересажаем всех! Верховная Рада одобрила тюремный срок за посещение Крыма

Украинский парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс Украины, предусматривающих ответственность за «незаконное пересечение государственной границы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 3 лет за пересечение государственной границы лицом, «которое имеет гражданство государства-агрессора», либо другим лицом «в интересах государства-агрессора», которые противоречат национальным интересам Украины, вне пунктов пропуска через госграницу Украины, либо в пунктах пропуска, но без соответствующих документов.

«В моем законопроекте будет установлен признак, который уже используется в смежной статье уголовного кодекса, которая регулирует вопрос нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию. Уголовным правонарушением будет считаться незаконное пересечение государственной границы, совершенное с целью нанесения вреда интересам государства», – заявила один из авторов документа, представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко.

Уголовная ответственность за посещение Крыма установлена также для тех, кому запрещён въезд на Украину. И для любого представителя российских силовых ведомств.

«Будут внесены изменения в ст.216 уголовного процессуального кодекса Украины, и установлена подследственность указанного уголовного правонарушения Службой безопасности Украины», – заявила Луценко.

Кроме того, преследованиям подвергнутся лица, пересекающие линию разделения в Донбассе.

Привлекут ли к уголовной ответственности едущих на отдых в Крым вопреки «интересам государства» украинских туристов – не сообщается.

Симферополь, Валентин Карамазов

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