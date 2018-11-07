Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для россиян за посещение Крыма

Президент Украины Петр Порошенко утвердил закон, предусматривающий уголовную ответственность «за незаконное пересечение» границ «Незалежной» гражданами РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на сайте Верховной рады.

«Лица, имеющие гражданство государства-агрессора, или другие лица в интересах государства-агрессора» понесут уголовную ответственность в первую очередь, отмечается в пояснительной записке к документу.

Таким образом, гражданам России, которые прибывают в Крым по помосту через Керченский пролив или напрямую прилетают в аэропорт Симферополя, грозит до 3-х лет лишения свободы на Украине.

С другой стороны, тем россиянам, кто не хочет попадать под действие нового закона, придётся во время путешествия в Крым испытать все прелести издевательств со стороны украинских пограничников и СБУ на погранпереходах, с непредсказуемым результатом.

Как сообщал «Новый День», ранее украинский парламент принял закон о внесении изменений в уголовный кодекс Украины, предусматривающих ответственность за «незаконное пересечение государственной границы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.18

Украина не смогла продать сейнер «Норд» – торги провалены. / Симферопольские полицейские ответят за избиение трех задержанных. / Это «тихие дети»: глава Минпросвещения РФ о подростках, устроивших бойню в Керчи, Перми и Архангельске. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»