В Крыму дали отзыв на украинский закон о границе

Украинский закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы является попыткой помешать развитию туризма в Крыму и блокировать турпоток, однако она обречена на провал. Такое заявление сделал глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы россиянами. Действие закона будет распространяться и на Крым, который Киев считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

«Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток. Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно. Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет. Не удивительно, если киевские власти пойдут дальше – запретят под угрозой уголовной ответственности гражданам Украины ездить в Крым и вообще в Россию», – приводит РИА «Новости» слова Черняка.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 08.11.18

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