Власти Крыма предостерегли Киев от ракетных стрельб над Черным морем

Ракетные учения у границ Крыма приведут к эскалации напряженности, потому украинским властям следует задуматься, чем может обернуться бряцание оружием у российских границ. Такое заявление сделал глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский сообщил, что 1 ноября в приграничной с Крымом Херсонской области начнутся испытания управляемых ракет. В связи с этим будет закрыто для полетов воздушное пространство над Черным морем.

«Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ Российской Федерации. Хотелось бы предостеречь киевские власти от действий, направленных на эскалацию напряженности, тем более что мы помним, чем обернулись аналогичные учения в 2001 году, когда над Черным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер», – приводит РИА «Новости» слова Гемпеля.

Он также напомнил, что российская армия способна отразить любую агрессию со стороны недружественных стран. «Украинские военные по уровню своего мастерства напоминают обезьяну с гранатой. Поэтому подобные учения несут, прежде всего, опасность для самой Украины», – подчеркнул он.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 01.11.18

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