В Киеве потребовали распространить на Крым мандат ОБСЕ в Донбассе

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя выборы в Донбассе, потребовала допуска в Крым Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей в ЛДНР. На том основании, что, по её мнению, Крым, как и Донбасс, является частью Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при этом Геращенко не уточнила, чем представители наблюдательной миссии должны заняться в мирно живущем российском Крыму, где выборы давно прошли.

Вместе с тем, претензии Геращенко к ОБСЕ вызваны слабой, по мнению вице-спикера, реакцией Европы на намерение Москвы признать итоги выборов в народных республиках Донбасса.

«РФ заявила, что в любом случае признает организованные ею же псевдовыборы в ОРДЛО. Это означает очень опасную тенденцию. Москва берет курс на политическую дестабилизацию, на срыв мирных переговоров, на напряжение на фронте. Это – выдача Кремлем мандата на войну своим марионеткам. Мир должен отреагировать не беспокойством, а усилением санкций против РФ. Надеюсь, не только украинская власть, но и оппозиция во время своих вояжей и встреч будут апеллировать к партнерам с требованием усиления санкций.

Также мы напоминаем СММ ОБСЕ, что Крым – это тоже Украина и требуем доступа наблюдательной миссии в оккупированный Донбасс и Крым», – заявила политическая соратница Порошенко.

По мнению экспертов, сумбурное заявление Геращенко преследует цель – размыть границы ответственности сторон внутри минских соглашений и вовлечь Европу в те процессы, за которые несёт ответственность прежде всего сам Киев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.11.18

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