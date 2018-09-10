На Украине заявили о причастности высших сил к инциденту с Крымским мостом

Аварию с плавучим краном, который сорвался с якоря и протаранил автодорожную часть Крымского моста, на Украине связали с проявлением высших сил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предположению министра по делам «оккупированных территорий» Юрия Грымчака, высшие силы действовали в интересах Украины.

«Восьмого сентября плавучий кран сорвало и ударило по Крымскому мосту. И повредило его. Наверное, это воля божья», – заявил Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, по информации центра «Крымский мост», транспортный переход через Керченский пролив не получил серьезных повреждений из-за столкновения: погнуло несколько метров барьерного ограждения, пострадала одна из мачт освещения.

Между тем, Грымчак также рассказал о планах украинских властей еще больше обострить ситуацию в Азовском море.

«Усиление военного присутствия в Азовском море – сделаем, что сможем. Но в том числе на сегодняшний день есть еще и дипломатически-политические шаги, которые все в ближайшее время увидят, и это позволит нам достаточно серьезно защитить наши интересы», – сказал украинский замминистра.

Как уже сообщал «Новый День», Грымчак не единственный украинский политик, публично желающий разрушения Крымского моста. Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Украине понадобится помощь «господа бога и природной стихии» для уничтожения сооружения.

На Украине считают, что Крымский мост представляет серьезную опасность: по версии Киева сооружение было построено не для того, чтобы улучшить транспортную доступность российского полуострова, а для экономического и политического давления на страну. Убытки от Крымского моста на Украине оценивают в миллиарды гривен.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.09.18

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