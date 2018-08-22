На Украине предлагают натравить на Крымский мост исламских боевиков

Украинским спецслужбам нужно объединиться с исламскими боевиками для уничтожения Крымского моста – об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский нардеп считает, что «Незалежная» потеряла «контроль» над Азовским морем после строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста. Потому что этот мост был построен для того, чтобы полностью закрыть, дестабилизировать, захватить акваторию Азовского моря. Нужно действенно противодействовать этому. Надеюсь, что господь бог и природная стихия поможет, чтобы этого моста не было – так уже в истории дважды было», – сказал Мосийчук, не уточнив, что именно уже было дважды.

Стоит отметить, что ранее нардеп уже публично выражал свою поддержку сторонникам так называемой Ичкерии, обещая освободить Грозный от «российских оккупантов». А также отметился видеороликом со стрельбой по портрету главы Чечни Рамзана Кадырова.

При этом Мосийчук считает, что Украине следует использовать не только радикальные методы, но и возвращать «контроль» над Азовским морем, в том числе принимая законы о смене статуса акватории. По мнению украинского политика Ильи Кивы, в том, что Украина не способна никак ответить на усиление Россией мер безопасности в Азовском море, виноваты в том числе президенты «Незалежной» Леонид Кравчук и Леонид Кучма, при которых началось уничтожение судостроительной отрасли в стране.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 22.08.18

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