СБУ выдала ФСБ боевика, воевавшего на Украине и в Сирии

Украина выдала ФСБ уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, участвовавшего в карательной операции Киева в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», боевик также подозревается в причастности к деятельности террористических группировок в Сирии.

Экстрадицию, которую требовали в Федеральной службе безопасности, согласовали в Генпрокуратуре Украины. По информации украинских СМИ, подписал документ заместитель руководителя ведомства Евгений Инин.

Украинские националисты, узнавшие о том, что Тумгоева передали ФСБ, возмутились действиями властей, обвинив их в предательстве.

«Факт выдачи Украиной кого бы то ни было России абсолютно немыслимым. Тем более, когда речь идет о тех, кто воевал за Украину. Выдача Тумгоева превращает Украину в государство, которое не только не может предоставить убежище врагам Москвы, но и добровольно отдает их ФСБ. Готовлю депутатское обращение по этому поводу», – написал на своей странице депутат Верховной рады от радикальной партии «Свобода» (запрещена в РФ) Андрей Ильенко.

Отреагировал на экстрадицию Тумгоева и лидер запрещенной в России организации «Братство» Дмитрий Корчинский, выразив удивление по поводу того, что Генпрокуратура Украины плодотворно сотрудничает с ФСБ.

Тумгоев участвовал в карательной операции против жителей Донбасса в составе батальона имени Шейха Мансура (запрещён в РФ), который состоит преимущественно из выходцев из Чечни.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.09.18

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