Националисты в Киеве блокируют выдачу Москве уроженца Ингушетии

Украинские националисты устроили митинг и приступили к пикетированию здания Генпрокуратуры в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикалы требуют увольнения замнгенпрокурора Евгения Енина и недопущения экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева – бывшего бойца украинского тербата и участника войны в Сирии в составе террористической группы.

«Пикетируем Генпрокуратуру с требованием увольнения заместителя генпрокурора Енина, который подписал разрешение на выдачу России добровольца Тимура Тумгоева. Мы не скатываться к манипулятивной дискуссии, навязанной властью, мол, воевал Тимур, или нет», – написал в Facebook один из лидеров украинской партии «Свобода» (запрещена в РФ) Андрий Ильенко.

«Если это не остановить, следующим на выдачу может стать каждый из нас», – обеспокоился националист.

Как сообщал «Новый День», Украина выдала ФСБ уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, участвовавшего в карательной операции Киева в Донбассе. Боевик также подозревается в причастности к деятельности террористических группировок в Сирии.

Экстрадицию, которую требовали в Федеральной службе безопасности, согласовали в Генпрокуратуре Украины. По информации украинских СМИ, подписал документ заместитель руководителя ведомства Евгений Енин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.18

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