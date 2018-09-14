Крымстат фиксирует платёжный дефицит в ЖКХ и обеднение населения

Крымстат опубликовал финансовые результаты деятельности ЖКХ. Население оплачивает не все его услуги – уровень оплат в текущем году составляет 94,3%. Напомним, в прошлом году было оплачено 96,5% начисленных сумм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разбивке по отраслям дело обстоит так: только треть жителей многоквартирных домов поверила в необходимость платить за капремонт, который состоится когда-нибудь, может и не при нашей жизни, уровень оплат – 36,8%. Внесенная жильцами квартплата составляет 76,6% от начисленной.

Горячая вода оплачена на 79%, холодная – на 91%. Интересно, что абсолютные цифры по суммам, начисленным за газ и электричество засекречены. Но уровень оплат по их поставкам, якобы, переваливает за 100%.

Опубликованы и финансовые результаты по основному виду деятельности организаций ЖКХ. В целом их расходы больше, чем доходы – по Крыму за первое полугодие 2018 года эта разница составляет 2,5 млрд руб – со знаком «минус». В «плюс» сработали только управляющие компании (350 млн руб) и газоснабжаюшие (25 млн). Больше других убытки у поставщиков электричества – 2,5 млрд руб – это при том, что не утихают скандалы вокруг сложных отношений потребителей и «Крымэнерго». .

Всего предприятия ЖКХ за полгода не добрали 8,3 млрд руб, в том числе население задолжало коммунальщикам 4,2 млрд.

Возможно, эти цифры и не связаны напрямую с «минусами» в отчетах коммунхоза, но, по данным того же Крымстата, на 1 августа 2018 года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях Крыма составила 30,5 млн руб.

Напомним, в июне в Крыму начал действовать новый максимальный тариф на воду, а с июля – на электричество.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.09.18

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