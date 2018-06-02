В Крыму начал действовать новый максимальный тариф на воду

В Крыму вступил в силу максимальный тариф на воду – 31,55 рублей за кубометр.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году власти Крыма установили льготный тариф на питьевую воду и водоотведение. Этот тариф не должен был превышать 35 рублей за кубометр воды. А там, где не могли обосновать максимальную планку – ниже.

Однако в ряде регионов тариф, наоборот подняли до 35 рублей – безо всякого экономического обоснования.

С 1 июня начал действовать новый тариф – 31 рубль 55 копеек за кубометр. «Это максимальная планка, которую недопустимо превышать. Надеюсь на благоразумие коллег», – подчеркнул Сергей Аксенов.

Разница между экономически обоснованными тарифами и установленными тарифами для населения будет возмещаться всем ресурсоснабжающим предприятиям за счет бюджета, уточнили в Госкомцен Крыма.

Но, похоже, что коммунальщики уже нашли новый способ обойти не устраивающие их тарифы: «На воду снизили, а цену доставки подняли. По итогу в этом месяце цена на воду поднялась на 10%», – жалуются крымчане. «Водоснабжение и водоотведение – разные услуги. Если тариф предельный на водоснабжение 35 рублей и на водоотведение 35 рублей, то есть предельный совокупный тариф – 70 рублей за куб», – заявляла в конце апреля председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК Ольга Игошина. Напомним, в мае ее понизили в должности и назначили заместителем председателя данного комитета.

Симферополь, Лиана Макоба

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