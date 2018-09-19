Крым – это Россия: Палестина отомстила Трампу

Власти Палестины готовы официально признать Крым российской территорией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль считает, что такое решение может стать результатом переговоров между сторонами. По словам дипломата, палестинские делегации не раз посещали полуостров, и желание продолжать диалог есть и у крымчан, и у жителей Палестины.

«Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», – пояснил посол.

Вице-премьер крымского правительства, постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что руководство Палестины и ранее с пониманием относилось к референдуму, во время которого крымчане сделали выбор в пользу России. По словам Мурадова, такой же позиции придерживаются власти РФ и по поводу Палестины: «У России всегда было отчетливое мнение по палестинской проблеме и вопросу ближневосточного урегулирования. Оно полностью учитывает желание палестинского народа обрести свою государственность и самостоятельность», – утверждает постпред.

Мурадов уверен, что все больше стран воспринимают Крым как российскую территорию, причем не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

«Но есть политический истеблишмент западных стран, который консолидировано выступает за подрыв суверенитета России. Тем не менее шаг за шагом растет процесс осознания того, что Крым уже не изменит своего статуса, что он навсегда останется российской территорией», – цитируют «Известия» Мурадова.

По мнению экспертов, одной из причин, которая побудила посла Палестины заговорить о признании российского статуса Крыма, это своеобразная дипломатическая месть президенту США Дональду Трампу за перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что категорически не приемлет руководство палестинского государства.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 18.09.18

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