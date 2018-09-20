«Друг оказался вдруг...» Постпред Крыма при Путине рано похвалил Палестину

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, заявивший накануне о возможном признании Крыма территорией РФ, отказался от своих слов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее комментарий представителя палестинского государства с четкой позицией по Крыму опубликовало российское издание «Известия». Нофаль пояснил СМИ, что власти Палестины прекрасно понимают крымчан, пожелавших воссоединения региона с Россией, и сообщил о необходимости провести двухсторонние переговоры для урегулирования вопроса.

При этом на слова посла отреагировал вице-премьер крымского правительства, постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, рассказав, что руководство Палестины и ранее с позитивом относилось к крымскому референдуму.

Теперь же посол, по информации палестинского новостного агентство «Wafa», утверждает, что не делал никаких громких заявлений по Крыму. И вообще – такие заявления следует считать недействительными, поскольку «палестинское государство не вмешивается в дела других государств».

Стоит отметить, что до того как Нофаль опроверг свое заявление, в МИД Украины был вызван его коллега – посол Палестины в Киеве Мохаммед Аль-Ассад. Как сообщают украинские СМИ, Аль-Ассад заверил представителей Киева, что в Палестине не признают российский статус полуострова, так как считают, что он якобы все еще принадлежит Украине.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 19.09.18

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