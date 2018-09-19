Сотруднице киевской турфирмы грозит 7 лет тюрьмы за продажу авиабилетов в Крым

Против жительницы Киева возбудили уголовное дело за продажу авиабилетов через аэропорт «Симферополь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики заявили, что работающая агентом в турфирме женщина, нарушила законы Украины, регулирующие пересечение границы и авиаперевозки.

«Гражданка Украины осуществляла продажу авиабилетов из разных городов Российской Федерации во «временно закрытый» аэропорт Симферополя и в обратном направлении, таким образом, создавала условия для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», – сообщили в так называемой прокуратуре АРК.

Отметим, что закрыт аэропорт лишь по версии украинских властей. В 2014 году в правительстве Украины объявили, что любые полеты на полуостров и в обратном направлении будут считаться в «Незалежной» незаконными.

С российских авиакомпаний на Украине требуют выплату в более чем 5 миллиардов гривен (свыше 177 миллионов долларов) в качестве штрафов за нарушение украинского законодательства.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.09.18

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