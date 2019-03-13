На Украине требуют посадить на 7 лет киевлянку за продажу авиабилетов в Крым

Дело задержанной в сентябре прошлого года сотрудницы «Кий Авиа», которая занималась реализацией авиабилетов из разных городов России в Симферополь и обратно, направлено в Шевченковский райсуд Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает так называемая прокуратура фейковой «Автономной республики Крым».

Подсудимой вменяется «незаконная переправка лиц через государственную границу».

«Прокуратурой АР Крым 11 марта 2019 в Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении агента по обслуживанию и продаже авиаперевозок ОАО «Кий Авиа» по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу)», – сообщила пресс-служба прокуратуры, отметив, что данная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, уголовное дело против жительницы Киева возбудили 19 сентября прошлого года.

Как сообщал «Новый День», в мае 2018 года Служба безопасности Украины заблокировала работу коммерческих фирм в Киеве и Одессе за продажу авиабилетов в Крым и в обратном направлении на рейсы авиакомпаний России, в том числе внесенных в санкционный список Украины.

Уголовные дела были возбуждены с той же формулировкой – «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.03.19

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