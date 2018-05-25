Зрада: на Украине продавали авиабилеты в Крым

Служба безопасности Украины заблокировала работу коммерческих фирм в Киеве и Одессе за продажу авиабилетов в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что организации занимались продажей авиабилетов из российских городов в Крым и в обратном направлении на рейсы авиакомпаний России, в том числе внесенных в санкционный список Украины.

Начато уголовное производство по статьям «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

«Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджменту коммерческих структур. Продолжается досудебное следствие», – заявили в пресс-службе украинской спецслужбы.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.05.18

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