Крым – наш, но мы боимся: ЦБ тайно выделил 20 миллиардов на спасение Генбанка

Центробанк (ЦБ) вернулся к прежней схеме для санации Генбанка, дабы избежать санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для финансового оздоровления одного из немногих банков работающих в Крыму, перевели 20 миллиардов рублей через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По информации «Ведомостей», эти средства включают: 11,3 миллиардов рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 миллиарда на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 миллиарда на 6 лет для поддержания ликвидности.

По данным издания, исключение, которое сделали в Центробанке, не соответствует действующему законодательству. Так как в 2017 году была введена процедура санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Перечисление средств, по информации издания, прошло тайно – ни ЦБ, ни АСВ официально о выделении кредита не сообщали.

В 2015 году в состав акционеров Генбанка вошли власти Крыма и Севастополя. После того как у финансового учреждения начались проблемы, Центробанк сообщил о намерении применить механизм санации, была назначена временная администрация.

В качестве инвестора для Генбанка был выбран Собинбанк. По планам, величина собственных средств организации должна достигнуть положительного значения к концу 2029 года.

Как сообщал «Новый День», до этого Центробанк объявлял о мерах по повышению финансовой устойчивости АО «ГЕНБАНК» в августе прошлого года.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 21.09.18

Украина готовит новый удар по химзаводам в Крыму. / Наместника Киево-Печерской лавры внесли в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец». / В Крыму растёт задолженность по заработной плате. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»