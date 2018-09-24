С Новым годом: в Симферополе закроют для проезда центральные улицы

В Симферополе введут запрет на движение автомобилей по центральной части города до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проезд будет ограничен из-за капитального ремонта дорожного полотна на нескольких улицах.

Движение запретят на проспекте Кирова – от площади Советская до площади Амет-хана Султана, на площади Амет-хана Султана, на улице Козлова – от проспекта Кирова до улицы Севастопольская, и на улице Севастопольская – на участке от улицы Данилова до проспекта Кирова. Ограничение не распространяется на общественный и специализированный транспорт.

В то же время, в период проведения работ сократится и количество парковочных мест в Симферополе.

«Вводится ограничение на парковку автомобилей на улицах Самокиша, Кавказская, Караимская, Пролетарская, Желябова, Толстого, Жуковского, Гоголя, Маяковского, Пушкина. Прекращает функционирование парковка на улице Маяковского и улице Козлова в районе рынка «Светофор». Изменится въезд и выезд с парковки, расположенной на площади возле Центрального рынка – въезд и выезд будет организован через улицу Пушкина и Козлова», – говорится в сообщение пресс-службы администрации города.

По информации администрации, по плану работы должны завершиться до 20 декабря. На время капремонта обещают установить необходимые дорожные знаки. Точную дату введения запрета в администрации сообщат позже.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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