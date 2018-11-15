Всем терпеть: подрядчики рассказали, когда закончат ремонт центральных улиц Симферополя

Администрация Симферополя со ссылкой на представителей компаний-подрядчиков сообщила, что ремонтные работы на шести центральных улицах крымской столицы «близки к завершению».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация была озвучена в ходе совещания под председательством вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка.

«Полный комплекс работ по улице Кубанской ориентировочно будет завершен к понедельнику, 19 ноября. На сегодняшний день по улице Кубанской продолжаются работы по отсыпке основания для тротуаров, асфальтирование пешеходных дорожек и съездов. Также на стадии завершения работы на улицах Объездная, Нижнегоспитальная, Бахчисарайская, Аральская и Козлова. Завершается обустройство пешеходных коммуникаций, ведется установка дорожных знаков, при наступлении благоприятных погодных условий будет нанесена разметка», – пообещали подрядчики.

По Севастопольской ещё предстоит уложить второй слой полотна – работы выполнены на 50%.

На проспекте Кирова работа далека от завершения – там пока снимают верхний слой асфальта.

На улице Козлова заасфальтирован только нижний слой дороги.

По Авиационной разбирают бортовой камень – улица будет перекрыта.

Сообщается, что уточнённые графики окончания работ появились на правительственном портале Крыма.

«Сроки устройства асфальтобетонного покрытия (в два слоя) согласно актуализированным календарным графикам. Улица Севастопольская (III пусковой комплекс, 1-й этап) – не позднее 25 ноября 2018. Проспект Кирова: от ул. Самокиша до пл. Амет-Хана Султана – 26 ноября, от ул. Гоголя до ул. Самокиша – 28 ноября, от ул. Севастопольской до ул. Гоголя – 1 декабря, кольцевые развязки – 10 декабря», – уточняют ремонтники.

При этом, подрядчики, в присутствии Гоцанюка, решились назвать дату окончательного завершения всех работ – 15 декабря.

Напомним, ремонтные работы начались в конце сентября.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.11.18

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