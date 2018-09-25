Страсбург игнорирует жалобы Аксёнова и Константинова, но принимает от Поклонской

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирована жалоба экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской на нарушения, допущенные украинским судом и Генпрокуратурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине парламентария обвиняют в «государственной измене». Юристы, представляющие Поклонскую, готовятся доказать, что их подзащитную лишили права на справедливое судебное разбирательство.

«В частности, мы проинформировали ЕСПЧ о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании ГПУ признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту. Не забыли указать и на явные признаки наличия в этом деле политических мотивов, а также на прямые нарушения столичным Печерским судом Конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении госпожи Поклонской», – написал на своей странице в Facebook руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.

Юрист считает, что и суд, и представители Генпрокуратуры все нарушения совершили осознанно.

Напомним, уголовное дело «о госизмене» было возбуждено после участия Поклонской в выборах в Госдуму в 2016 году. Аналогичные дела на Украине открыли и в отношении других крымчан, избранных в парламент от Крыма и Севастополя. В ГПУ сообщили о завершении расследования по делу Поклонской в апреле. Жалоба в ЕСПЧ на действия Украины была направлена в мае.

Вместе с тем юристы указали, что на аналогичные жалобы, поданные ранее в Страсбург от главы Крыма Сергея Аксенова и спикера Госсовета Владимира Константинова, которых так же обвиняют в госизмене на Украине, – до сих пор нет никакой реакции от ЕСПЧ.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 24.09.18

«Не платили и не будем»: на Украине уверяют, что бесплатно провели военные суда под Крымским мостом. / Новости геологии: в Севастополе к борьбе с оползнями привлекли Следком и налоговую. / Власти Крыма разделили во времени действия МЧС и выводы учёных по ситуации в Армянске. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»