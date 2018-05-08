Крымские политики пожаловались на Украину в ЕСПЧ

Адвокаты главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и депутата Госдумы Натальи Поклонской подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на власти Украины из-за нарушения ими права на справедливое судебное разбирательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев обвиняет крымских деятелей в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность «Незалежной» и захвате государственной власти в Крыму.

Генеральная прокуратура Украины уже завершила досудебное расследование по данному «факту», при этом адвокатов обвиняемых так и не допустили к делу, несмотря на наличие всех необходимых документов.

«Проблема в том, что, хотя мы и являемся их официальными адвокатами, вести дело мы полноценно не можем,– цитирует РИА «Новости» адвоката Максима Могильницкого, который представляет интересы обвиняемых.– Фактически наших клиентов лишили одного из фундаментальных прав человека – права на защиту. Эти факты легли в основу жалобы, которая была подана нашими адвокатами в ЕСПЧ».

По словам Могильницкого, речь идет о нарушении Украиной двух статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и 18 «Пределы использования ограничений в отношении прав». Он отмечает: несмотря на то, что досудебное следствие по делам крымских политиков окончено и прокуратура готовится передать дела в суд, у украинской стороны нет никаких весомых доказательств, а все обвинения построены на видео из YouTube, газетных вырезках и интернет-статьях. В тоже время сотрудники генпрокуратуры Украины проигнорировали предложение крымских политиков дать показания удаленно, поэтому в материалах дела нет даже протоколов допросов обвиняемых.

«Если обвинение выступит с тем, чем оно располагает сейчас, это будет не суд, а посмешище», – заявил правозащитник.

По мнению Могильницкого, его клиентов попробуют обвинить заочно, но он подчеркивает, что если украинский суд сделает это на основании тех материалов, которыми оперирует следствие, приговор не признает ни одна международная инстанция.

Как сообщал «Новый День», Киев обвинил в государственной измене 78 депутатов Верховной Рады Крыма и 58 депутатов Севастопольского горсовета.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.05.18

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