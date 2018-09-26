Российский турист, выбирающий Крым, – самый непритязательный и преданный

Крым стал лидером среди российских курортов по процентной доле туристов, получивших удовлетворение от отдыха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, уровень удовлетворенности среди отдыхающих в Крыму фиксируется на уровне 93%. В то же время на курортах Краснодарского края и в других городах России – по 89%.

По данным исследования, отдохнули у моря более 9% респондентов. На курортах Краснодарского края побывали 6%, в Крыму – 3%.

Крым также признан одним из самых популярных направлений. Ему отдали предпочтение 9% опрошенных, Краснодарскому краю – 30%, Москве – 5%, Санкт-Петербургу – 4%, Татарстану – 3%.

Каждый второй участник выразил мнение, что за последние 5 лет условия для отдыха в России изменились в лучшую сторону.

Стоит также отметить, что по данным аналитического агентства «ТурСтат», два крымских пляжа, в Ялте и Феодосии, возглавили российский рейтинг.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.09.18

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