Турпоток в Крым превысил показатели периода украинской оккупации

Туристический сезон 2018 года стал рекордным для Крыма по количеству отдыхающих за все прошедшие годы после развала СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные озвучены в ходе сегодняшнего заседания Совмина Республики Крым.

«На сегодня мы имеем 6 млн 164 тыс туристов – это на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период, максимум был отмечен в 2012 году – 6,1 млн человек. Около одного миллиона человек, или 16%, от общего турпотока прибыло через границу с Украиной – это на 17% больше, чем за весь прошлый, 2017 год», – доложил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

По итогам сезона в крымский бюджет поступили 1 млрд 170 млн рублей, что на 26,6% больше показателей прошлого года за аналогичный период. Прямые доходы от туристической отрасли в 2018 году составили 6% от общих сборов. В прошлом году зафиксировано 3,3%.

Как сообщал «Новый День», более 90% российских туристов, выбравших Крым этим летом, удовлетворены отдыхом на полуострове.

Симферополь, Валентин Карамазов

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