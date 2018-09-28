Поторговали и будет: Аксенов приказал обесточить 1500 торговых точек на ЮБК

По завершении активного туристического сезона в правительстве Крыма озаботились массовым незаконным подключением к электросетям нестационарных торговых объектов на южном побережье полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру топлива и энергетики республики Вадиму Белику провести жесткую тотальную проверку с последующими увольнениями сотрудников «Крымэнерго».

По словам Аксенова, власти ранее были проинформированы о том, что более тысячи торговых точек были присоединены к сетям с нарушениями. Однако представители «Крымэнерго» дали свою оценку работе объектов и не стали реагировать: «У нас выявлено около 1500 незаконно установленных НТО, подключенных к электроэнергии. То есть они все работали законно, по мнению представителей «Крымэнерго»? Ни одного «левого» технического подключения не обнаружено», – заявил Аксенов.

Белик пообещал разобраться в ситуации, уточнив, что проверка НТО будет «повторной», и подчеркнул, что тоже не верит, «что всё хорошо».

«Поступаем так: приезжаем на объекты НТО, стоящие в парковых зонах, на набережной. Если подсоединены к электроэнергии – начальник РЭС увольняется. Потому что это на 100% в зоне ответственности начальника РЭС. Не верю в то, что они это не видят», – проинструктировал Аксенов.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

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