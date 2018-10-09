«Крымэнерго» ждут массовые чистки за покрывательство торговцев на ЮБК

В министерстве топлива и энергетики Крыма признали, что большинство нестационарных торговых объектов на ЮБК подключены к электросетям незаконно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие договоров выявила выборочная проверка НТО на набережных Алушты и Гурзуфа.

«Такого беспредела я не видел! Те отчеты, включая доклады и акты проверок, которые предоставляют ответственные лица, в том числе служба безопасности ГУП РК «Крымэнерго», о том, что нарушений не выявлено – в корне не соответствуют действительности!», – возмутился министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Напомним, в правительстве республики озаботились незаконным подключением НТО к электросетям уже после активного туристического сезона. Провести жесткую проверку объектов Белику поручил глава Крыма Сергей Аксенов, при этом потребовав увольнения сотрудников «Крымэнерго», якобы не заметивших нарушений.

Убедившись в том, что информацию о незаконных подключениях действительно скрывали, министр пообещал доложить об этом Аксенову, а также привлечь к дисциплинарной ответственности или уволить всех виновных.

Как сообщает пресс-служба министерства, незаконные НТО отключают от электросетей, а проверки продолжаются.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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