Украинским диаспорам из Европы продемонстрировали размеры Крымского моста

Приехавших в Крым украинцев впечатлил Крымский мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители украинской диаспоры прибыли на полуостров из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии и Литвы с ознакомительным визитом.

Проехавшие по транспортному переходу через Керченский пролив гости назвали сооружение «грандиозным зрелищем».

По словам главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, представителей украинской диаспоры в целом поразил скачок в развитии региона, после того как он вошел в состав Российской Федерации.

«Иностранные делегаты впечатлены произошедшими в республике изменениями и преобразованиями, темпами развития инфраструктуры», – приводит слова Гридчиной «РИА Новости».

Планируется, что делегаты примут участие в круглом столе на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом». Делегаты уже возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и посетили с экскурсией Музей украинской вышивки имени Веры Роик в Симферополе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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