Украинцы советуют Москве отменить указ Хрущева о передаче Крыма

Власти России должны отменить указ Президиума Верховного Совета СССР 1954 года о передаче Крымской области Украине. Такое мнение высказал председатель Совета землячеств Украины в Москве Николай Лях на круглом столе «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом» в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский общественник уверен, что такое решение российских властей позволило бы положить конец «любым притязаниям на полуостров со стороны соседнего государства».

«Госдума и Совет федерации как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должны, наконец, принять решение об отмене актов 1954 года. Мы должны обратиться и в Госдуму, и в Совет Федерации, так как в Совфеде создана специальная группа, которая анализирует эти документы, и в Госдуме неоднократно эти вопросы поднимаются. Необходимо еще раз инициировать этот вопрос в Госдуме», – цитирует «РИА Новости» Ляха.

Общественник считает, что, несмотря на пребывание в составе Украины, Крым всегда стремился к самоопределению.

Напомним, участие в круглом столе принимают представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии и Литвы. Ранее приехавшие в Крым украинцы посетили Крымский мост, рассказав о своем впечатлении, и в целом положительно оценили развитие региона, после того как он вошел в состав России.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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