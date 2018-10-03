Севастопольские отели ушли в налоговое подполье, игнорируя классификацию

В правительстве Севастополя заявили, что развитие сферы туризма в городе тормозит нежелание владельцев отелей и гостиниц выводить свои объекты «из тени» и платить налоги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным властей города, темпы классификации средств размещения в Севастополе чрезвычайно медленные.

«Туристическая индустрия Севастополя еще далека от совершенства, предстоит серьезная работа по ее развитию. Проблемой является классификация объектов туристической индустрии. Официальную классификацию прошли всего 11 средств коллективного размещения», – приводит слова начальника главного управления культуры Николая Краснолицкого «Новый Севастополь».

Напомним, по данным начальника отдела защиты потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктории Вороновой, в мае из 120 средств размещения классификацию прошли всего девять, получив «звезды» для своих отелей и гостиниц.

Классификация, которую проводят организации получившие аккредитацию, пока не является обязательной. Однако согласно закону процедура получения «звезд» с 2019 года будет необходима для гостиниц, где более 50 номеров, с 2020 – для небольших средств размещения, и с 2021 – для всех отелей. Не получившие «звезды» средства размещения, по словам Вороновой, не смогут обслуживать клиентов.

Чтобы попытаться исправить ситуацию с работой нелегальных отелей, в Севастополе сформировали специальную рабочую группу: «Перед этой группой поставлена задача совместно с Федеральной налоговой службой сформировать перечень нелегальных гостиниц, отелей, гостевых домов с опубликованием этого перечня на официальном интернет-портале правительства Севастополя», – пояснил Краснолицкий.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 03.10.18

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