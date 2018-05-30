Неторопливые владельцы отелей Крыма рискуют остаться без клиентов

Владельцы отелей и гостиниц, размещенных в Севастополе и Крыму, не спешат проходить добровольную классификацию, чтобы определить звездность своих средств размещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент классификация не является обязательной, но уже со следующего года многие отели, не получившие «звезды», не смогут обслуживать клиентов.

По словам начальника отдела защиты потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктории Вороновой, это предусматривает закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в феврале 2018 года. Согласно документу, с 1 июля 2019 года классификация обязательна для гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года – для малых средств размещения, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года – для всех отелей.

«Из 484 объектов размещения, которые на территории Крыма осуществляют деятельность и подлежат классификации, на сегодняшнее время классифицировано всего 128», – рассказала Воронова.

При этом, по ее словам, в Севастополе куда больше владельцев отелей, которые не торопятся получить «звезды» для своих объектов. Из 120 гостиниц пока еще добровольную классификацию прошли всего девять. Классификацию проводят организации, которые получили аккредитации на территории Крыма.

Также Воронова обратила внимание, что в каждой гостинице в доступном для всех клиентов месте должна быть вывеска с информацией об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. По ее словам, это необходимо для того, чтобы любой постоялец знал в чей адрес предъявлять претензию, в случае если он остался недоволен качеством оказанной услуги. Одной из причин обращения может стать некруглосуточное обслуживание клиентов в средствах размещениях, где более 50 номеров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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